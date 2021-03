"Lupi ad Avella", l'appello alla salvaguardia della Terra Dopo Venezia, Torino, Napoli e Firenze l'artista cinese fa tappa in Irpinia

Avella come Venezia, Torino, Napoli e Firenze. I lupi di Liu Ruowang sono in Irpinia per volere del sindaco di Avella e presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi. "Lupi ad Avella" è l'installazione del branco plasmato dall'artista cinese, già esposti alla Biennale di Venezia, a Torino, a Napoli e a Firenze, a Palazzo Pitti e in Piazza Santissima Annunziata con l'organizzazione della Galleria degli Uffizi. Il progetto è stato diretto dal sindaco Biancardi, dall'artista e curatore, Milot, con il direttore artistico, Michele Stanzione. "L’installazione esprime una vera e propria critica nei confronti di un mondo che si autodistrugge e i lupi sono l’ultimo appello disperato alla salvaguardia della Terra. Tutto è reso ancor più evidente dai drammatici effetti del covid-19. - si legge nella nota di presentazione del progetto - La mostra all’aperto permetterà ai cittadini ed ai visitatori di godere della meravigliosa esposizione evitando rischi di assembramento e permettendo di far entrare l’arte nella vita di tutti. L’evento è organizzato dal Comune di Avella in collaborazione con l’associazione Millevolti".