Serino: Screening di massa e nuovo centro vaccinale Sono le richieste dei sindaci del comprensorio

Nonostante il difficilissimo momento che sta attraversando la nostra comunità, stiamo cercando in tutti i modi e con tutti gli sforzi possibili di mettere in campo ogni azione utile a superare questo periodo. Si è allargato lo screening dei tamponi soprattutto sui contatti diretti e familiari dei positivi per cercare di fermare e circoscrivere questo terribile virus, che purtroppo manifesta una maggiore contagiosità, soprattutto all'interno dei nuclei familiari.

Alla luce dei dati sulla situazione epidemiologica, unitamente ai Sindaci di San Michele di Serino e Santa Lucia di Serino, nei giorni scorsi è stata inviata una richiesta alla Dott.ssa Morgante, Direttore Generale dell'ASL di Avellino, e al Dott. Antonio Limone, Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in cui si chiede un monitoraggio ancora più allargato attraverso uno screening di massa.

È stata, inoltre, reiterata la richiesta per accelerare la campagna di vaccinazione.

Il Comune di Serino, a tal proposito, ha dato disponibilità per l'allestimento di una propria sede vaccinale proponendo di farsi carico di tutti gli oneri economici, anche in termini di personale.

Infine, informiamo che, da questa sera, dopo l'orario di chiusura e fino a domani mattina prima della riapertura, provvederemo a fare una sanificazione di tutte le aree esterne delle attività aperte attraverso la ditta Ecobuilding s.r.l.