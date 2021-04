Sant'Angelo dei Lombardi, iniziativa in memoria di Felice Sena Il 25 aprile l'inaugurazione del "Giardino dei Giusti" che sarà intitolato al vice brigadiere

Dopo aver deliberato la co-intitolazione dell'ospedale “Criscuoli”, ora “Criscuoli-Frieri”, il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi continua a rendere omaggio alla memoria di grandi uomini. Ecco una nuova iniziativa volta a rendere perpetuo il ricordo di chi ha svolto con esemplare passione e senso del dovere la propria professione spendendosi in favore della comunità e di nobili valori. La Giunta Comunale ha approvato l'intitolazione dell'ex giardino Rossi al vice brigadiere Felice Sena. L'ormai ex giardino Rossi assume, dunque, la denominazione di “Giardino dei Giusti Felice Sena”. L'inaugurazione è prevista per il giorno 25 aprile, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Nemmeno il virus sta fermando il lavoro ordinario dell'amministrazione guidata dal sindaco Marandino, che si appresta a rendere perenne il rispetto per l'esempio dato da Sena, funzionario della Questura di Verona, nato a Sant'Angelo dei Lombardi, che nel corso della seconda guerra mondiale salvò la vita di numerosi cittadini ebrei evidenziando un elevato spessore civico, solidaristico ed umanitario.