Sperone, due interventi per la sanificazione ambientale Il 15 e il 19 aprile derattizzazione e disinfestazione in programma

Il Comune di Sperone ha reso noto due interventi programmati per il mese di aprile. Su tutto il territorio, per la sanificazione ambientale, sarà effettuata la derattizzazione il prossimo 15 aprile, dalle ore 7 in poi, e la disinfestazione con prodotto a base di cipermetrina il prossimo 19 aprile dalle ore 4 in poi. L'amministrazione comunale raccomanda i cittadini a osservare le precauzioni, ovvero “a tenere le porte e finestre chiuse al passaggio delle macchine operatrici, a non lasciare panni stesi o alimenti all'esterno delle abitazioni durante i trattamenti di irrorazione e a non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione". È quanto annunciato e predisposto, con avviso pubblico, dal'amministrazione guidata dal sindaco, Marco Santo Alaia, per il mese di aprile nel Comune di Sperone. Gli interventi seguono la decisione assunta con delibera dell'ente di Piazza Luigi Lauro il 17 dicembre scorso con incarico definito dall'ASL di Avellino con l'associazione temporanea di imprese Cidap, Sait e Sirio.