Sant'Angelo dei Lombardi, rissa in carcere: quattro rischiano il processo Gli episodi contestati si sarebbero verificati nel luglio del 2023 nel carcere di Sant'Angelo

di Paola Iandolo

E' prevista per il 21 aprile l'udienza predibattimentale per quattro detenuti coinvolti in una rissa nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi. Ad avviso degli inquirenti sarebbero venuti alle mani - nella stessa giornata - più volte. Episodio che si sarebbe verificato anche nei pressi dell’infermeria del carcere irpino.

Ora quattro detenuti rischiano il processo per rissa davanti al Tribunale di Avellino. Sarà il giudice monocratico Sonia Matarazzo a decidere i quattro protagonisti della vicenda dovranno affrontare un processo, rinviandoli a giudizio. Non è escluso che i difensori dei quattro indagati avanzino richieste di rito alternativo.

I quattro si erano resi protagonisti di diversi episodi avvenuti nell'istituto detentivo irpino. Le diverse risse si sarebbero verificate il 22 luglio 2023 così come documentato dalle indagini della Polizia Penitenziaria, che aveva informato la Procura di Avellino. Gli imputati, raggiunti da un decreto di citazione per l’udienza predibattimentale, sono difesi dagli avvocati Fulvio Cappabianca, Alessio Ruoppo, Vittorio Avelle e Domenico Dello Iacono.