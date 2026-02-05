Soldi falsi e arnesi da scasso: maxi operazione dei Carabinieri a Montoro Arrestato 40enne e denunciate due persone

Banconote da 50 euro, contraffatte ad arte e il tentativo di fare acquisti in un negozio a Montoro, hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Solofra all'arresto di un 40enne di Altavilla Irpina e alla denuncia di altre due persone (un uomo e una donna originari della provincia di Napoli), ritenute responsabili, in concorso, dei reati di “spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”.

Tentato acquisto con banconota falsa

I tre si erano recati presso un esercizio commerciale del comune di Montoro, dove avrebbero tentato di effettuare un acquisto utilizzando una banconota contraffatta da 50 euro. La commerciante, resasi conto della contraffazione della banconota consegnata, ha chiesto spiegazioni a uno degli uomini che, vistosi scoperto, le ha strappato la banconota dalle mani dandosi alla fuga.

Ricerche tempestive e fermo dei responsabili

L’immediato intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra ha permesso di avviare tempestive attività di ricerca che hanno condotto al rintraccio e al blocco dei tre soggetti.

Perquisizioni e sequestri

Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno consentito di rinvenire ulteriori banconote false da 50 euro (per un valore complessivo di 950 euro), nonché attrezzatura atta allo scasso, il tutto sottoposto a sequestro.

Perquisizione domiciliare

L’attività è poi proseguita con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 40enne, che ha portato al rinvenimento di altre tre banconote false, sempre da 50 euro, anch’esse sequestrate.

I provvedimenti

Alla luce degli elementi raccolti, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è scattato l’arresto dell’uomo, convalidato dal giudice del Tribunale di Avellino.