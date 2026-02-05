Ariano, polizia municipale: avanzamenti di grado e riconoscimenti al personale Cerimonia istituzionale alla presenza del comandante Angelo Bruno e dell'assessore Toni La Braca

Cerimonia istituzionale del corpo di polizia municipale ad Ariano Irpino, finalizzata al conferimento di avanzamenti di grado e riconoscimenti al personale.

Disposta la promozione al grado di maresciallo ordinario dell’operatore Valerio Sisto. Contestualmente, l’operatrice Rosanna Lo Conte è stata investita del grado di sottotenente, assumendo formalmente la qualifica di ufficiale del corpo di polizia municipale.

Sono stati inoltre conferiti elogi al personale che si è distinto per meriti di servizio, nonché riconoscimenti alla carriera, attribuiti ai sensi del vigente regolamento regionale.

La cerimonia è stata coordinata e diretta dal tenente colonnello Angelo Bruno e si è svolta alla presenza dell’assessore Toni La Braca, intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Ariano Irpino.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di significativo valore istituzionale, volto a valorizzare l’impegno, la professionalità e la dedizione del personale del corpo di polizia municipale.