Serino, Pelosi ai cittadini: "Occorre responsabilità" Il sindaco: "Sono mesi di sacrifici e ora il legame tra il lavoro amministrativo e le attenzioni"

"È ovviamente una Pasqua molto diversa dal passato, da come l'avremmo voluta. La nostra comunità vive un momento delicato, particolare a causa della pandemia, della virus e sta facendo molti danni". Messaggio ai cittadini da parte del sindaco di Serino, Vito Pelosi, per gli auguri di Pasqua e la richiesta di massima cautela negli spostamenti per la Pasquetta: "Ci sono state famiglie che hanno perso un proprio caro, o che hanno cari in ospedale. - ha affermato il primo cittadino - C'è ansia, preoccupazione e auguriamo il meglio, ma questo determina l'attenzione massima contro il nostro nemico invisibile. Attenzione al giorno di Pasquetta nel ricordo di chi non c'è più per salvaguardare i nostri familiari, i più fragili. Chiedo di trascorrere queste ore nella propria casa. Pensate a chi soffre. Ci vuole responsabilità massima in questo momento. Siamo al lavoro anche in queste ore come amministrazione. Occorrono tre aspetti: le ordinanze, la parte amministrativa come il tracciamento dei casi, e su questo stiamo lavorando con le autorità sanitarie, e poi c'è il comportamento dei cittadini. Dateci una mano. Anche gli aspetti banali non vanno sottovalutati. Gli assembramenti vanno evitati. Anche nelle cose semplici si può fare la differenza. Auguri di buona Pasqua, in particolar modo ai più piccoli, che non hanno contatto sociale, fondamentale per la crescita. Ci devono far essere responsabili".