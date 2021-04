Strage covid, 7 morti. Addio alla professore Cioppa Lutto ad Atripalda per il decesso di un barista di 60enne

Quello di Pasqua e Pasquetta è un bollettino di guerra sul fronte della lotta al covid in Irpinia con sette decessi in pochissime ore. Tra le persone morte nelle aree covid dell'ospedale San Giuseppe Moscati c’è stato anche il decesso della professoressa Maria Felicia Cioppa, referente Fidapa di Avellino, di cui è stata anche presidente. Moglie del giudice Gabriele Meoli già vicesindaco di Avellino. La professore Cioppa ha sempre promosso cultura e bellezza in città. Addolorate le amiche della Fidapa ricordano: «Cara compagna di una lunga e valida esperienza associativa. In qualsiasi ruolo, past, vice, semplice socia hai sempre garantito alla nostra variegata collettività un’armonia intelligente, consapevole di perseguire obiettivi di grande apertura umana, sociale, cultu- rale, religiosa», scrive Liliana Pelosi.

Ora si spera in un rapido miglioramento delle condizioni di salute del marito. Il giudice Meoli è alle prese con la sua battaglia contro il virus. Il Covid intanto nei giorni di festa ha ucciso un 88enne di Avellino, un imprenditore di Montoro di 49 anni della frazione Aterrana, Michele De Stefanom una paziente di 74 anni di Lauro, ricoverata dal 18 marzo in Medicina d’Urgenza. Choc a Serino per il decesso di Carmine Vistocco, di 68 anni di Serino. Era in terapia intensiva al Moscati dal 2 aprile. Qualche giorno prima è morto sempre per Covid il fratello Antonio.

Era di Montefalcione la paziente di 63 anni, spirata sempre nell’unità di terapia intensiva dove era ricoverata dal 24 marzo. Nella sub-intensiva di Malattie Infettive, invece, si trovava dal 25 marzo un 60enne di Atripalda, Mario Giuliano, barista molto conosciuto con esercizio in via Fiume. A lutto Villamaina per la dipartita di un 73enne del posto che abitava in Piemonte.

Le vittime irpine da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria sono 323, mentre se ne registrano 262 dalla scorsa estate.

Intanto a Santa Lucia di Serino le scuole restano chiuse come Serino, Avella e Montemiletto. Nel piccolo comune guidato da Ottaviano Vistocco tra i contagiati ci sono bambini e ragazzi.