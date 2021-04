"Tuteliamo i nostri figli": in piazza i SI DAD della scuola "Servono investimenti e infrastrutture per riaprire in sicurezza"

Genitori e docenti SI DAD sono scesi in piazza davanti al Palazzo della Provincia per ribadire le loro ragioni e per sottolineare come la didattica a distanza, in questo momento di piena emergenza pandemica, sia l'unica forma educativa per tutelare la salute dei nostri figli.

“Siamo in piazza non per una protesta ma per chiedere alle Istituzioni protocolli sicuri per riaprire in sicurezza le scuole - afferma Lia Gialanella - C'è bisogno di maggiori investimenti per quanto riguarda gli impianti di aerazione, promessi fino ad ora ma di cui non c'è ancora traccia, e le infrastrutture, ma anche pari opportunità rispetto ai bambini degli altri paesi d'Europa ed un decreto legge che in una situazione di emergenza dia libertà di scelta ai genitori di mandare o meno i propri figli a scuola".

In piazza Libertà anche una delegazione di docenti. “Purtroppo paghiamo ora la poca prudenza di qualche mese fa – spiega Pellegrino Caruso – non ci si è resi conto che contatto vuol dire contagio e in questo momento non c'è alternativa alla DAD”.