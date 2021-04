Emergenza covid: anche a Montoro scuole chiuse Fino al 17 aprile si continua con la dad

Con ordinanza numero 27 il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, chiude le scuole che domani, su indicazione del Governo, avrebbero dovuto riaprire. E così anche il comune di Montoro si va ad aggiungere a quelli che nella giornata di domani terranno chiuse le scuole. Niente attività didattica in presenza per gli alunni delle scuole del territorio comunale fino alla prima media, quelli cioè che in base alle ultime disposizioni del Governo potevano ritornare tra i banchi. Il provvedimento prevede la chiusura delle scuole fino al prossimo 17 aprile. “Noi aveva fatto tutto quello che era necessario per fare ripartire le lezioni scolastiche in presenza, spiega il sindaco Girolamo Giaquinto. Per tutta la giornata abbiamo acquisito dati ed abbiamo acquisito anche il parere dell’Asl Avellino. E l’Asl tramite pec ci ha suggerito di far slittare la ripresa delle lezioni in presenza”. Si andrà quindi avanti con la didattica a distanza fino al 17 aprile. Una scelta condivisa da molti altri sindaci come quelli di Avella, Serino, Santa Lucia di Serino, Pietradefusi , Solofra e Montemiletto.