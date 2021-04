Solofra, riapertura scuole da martedì Il sindaco Vignola ha ritenuto di rivedere il provvedimento sindacale adottato mercoledì scorso

Con una nuova ordinanza, il sindaco di Solofra, Michele Vignola, ha disposto che quanto deciso il 7 aprile scorso avrà effetti fino a martedì (13 aprile) e, quindi, nello stesso giorno saranno riaperte le scuole.

Visti i provvedimenti normativi e quelli amministrativi emanati in materia dal Governo e dal presidente della regione Campania, il primo cittadino ha ritenuto di rivedere il provvedimento sindacale adottato mercoledì scorso dopo aver riconsiderato la situazione dei contagi, così come emersa dai dati comunicati dall'ASL negli ultimi giorni successivi alla settimana pasquale e rilevato che la situazione presenta un andamento favorevole e che pertanto appare scongiurato il rischio di aumento del contagio, anche tra soggetti in età scolare, che aveva costituito la motivazione della propria ordinanza, la numero 41, con cui l'amministrazione comunale aveva optato per la chiusura di tutti gli uffici scolastici nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 7 aprile fino alla gara del 20 aprile 2021.