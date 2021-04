Covid. Bimbo positivo, scuola chiusa in Irpinia Il caso di Cervinara. Si ricostruisce la catena dei contatti

Bimbo positivo, scuola chiusa a Cervinara dove oggi aule e ambienti saranno sanificati per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza. Il sindaco, Caterina Lengua, dopo aver avuto notizia dell’esito positivo del tampone eseguito ieri su un bambino che la scorsa settimana aveva frequentato il plesso scolastico di Ioffredo, ha proceduto con la comunicazione alla direzione della scuola.

"E' stato così necessario per oggi 13 aprile procedere con la chiusura del plesso per consentire le attività di sanificazione dei locali - spiega Lengua -. Nel contempo, di concerto con la Dirigente scolastica, si stanno ricostruendo tutti i contatti dell’alunno per ogni ulteriore verifica sanitaria da parte dell’Asl.