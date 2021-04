Centro Baby a Mirabella Eclano, il tempio dei piccoli Nuovo show room della famiglia Vitale dedicato alla Prima Infanzia

Da sempre attenti nel settore della Prima Infanzia, l'azienda Vitale rinnova i suoi spazi e le proposte per i più piccoli. Ed ecco una nuova realtà della Prima Infanzia nel cuore dell'Irpinia. Un progetto che parte da lontano: la famiglia Vitale, infatti, nasce nel 1950 come negozio di mobili diventando una realtà adeguata al tempo con attenzione costante allo sviluppo del mercato.

Nel 1987 poi prende vita il 'Centro baby Vitale Sas', nato da un'idea del titolare Domenico Vitale e sorge un'intera struttura dedicata alla Prima Infanzia e dove è possibile trovare carrozzine, passeggini, box e tanto altro scegliendo tra un ampio assortimento, in un'area di circa 200 metri quadrati, capace di offrire una vasta gamma di prodotti dei brand più importanti e rinomati del settore.

Uno spazio destinato a crescere nel tempo puntando su un costante rinnovamento. Così nel 2002 i figli Michele e Antonio spinti da una forte passione per il mondo della Prima Infanzia decidono di ampliare ulteriormente lo spazio dedicato a questo settore con la struttura di via Colori a Mirabella Eclano dove nasce uno show-room di 500 metri quadrati per accogliere mamme e papà alla ricerca di camerette e lettini, ma anche nuovi sistemi modulari.

Ma è il 1 agosto dello scorso anno che, avendo a disposizione una struttura ancora più spaziosa, la ditta Vitale ha realizzato il Centro baby in un unico baby shop finemente arredato con parcheggio e servizi moderni.

Si arriva così alla realizzazione di uno spazio sempre più accogliente in grado di garantire una scelta ampia e selezionata per accogliere i più piccoli e le loro famiglie.