Mafalda De Simone è tra le influencer più seguite in Italia

Mafalda De Simone è tra le influncer più seguite in Italia. A confermarlo è la piattaforma di "InlfuencerItalia", tra le più rinomate nel settore degli influencer attivi su Instagram e Tik Tok.

In termini di crescita, dunque, l'imprenditrice digitale di Mirabella Eclano si conferma tra i profili più interessanti degli ultimi mesi, complici anche i suoi interventi su temi d'attualità e non solo.

Questo, ha permesso alla 26enne campana di aver un +8,31% di followers negli ultimi mesi. "Sono onorata di quanto confermato da "InfluencerItalia", piattaforma specializzata sul mondo degli influencer. Questo testimonia il mio impegno, e di tutti i miei collaboratori, per portare avanti questo lavoro. Non c'è nulla di improvvisato, ma al contempo grande organizzazione per avvicinare il "mondo analogico" a quello che è digitale.

Ribadisco che quello delle influencer è un lavoro e per questo ha bisogno di tutele. Abbiamo grandi responsabilità perché, principalmente, parliamo ai giovani ed ecco perché, nonostante le critiche di chi sa solo puntare il dito sui luoghi comuni, voglio continuare seriamente a investire sull'essere punto di riferimento per chi mi segue".