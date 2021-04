Solofra, interruzione dell'energia elettrica: ecco dove Lavori agli impianti dalle 9 alle 16, le vie interessate dal distacco

L'amministrazione comunale di Solofra ha reso noto alla cittadinanza l'interruzione dell'energia elettrica, dalle ore 9 alle ore 16. E-distribuzione effettuerà alcuni lavori sugli impianti determinando il distacco della corrente. In giornata, durante la fascia oraria, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente attivata, ma l'azienda e il Comune ricordano: "Invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori". "Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni di servizio" è consultabile il sito dell'azienda, la modalità SMS o il numero verde dedicato. Ecco quanto comunicato dall'amministrazione guidata dal sindaco, Michele Vignola.

Ecco le vie interessate dai lavori sul territorio comunale di Solofra

- Via Caposolofra da 2 a 15, da 16 a 22, da 26 a 38. da 44 a 46, da 1 a 3, da 7 a 13, da 17a 19, da 25 a 37,43, sn.

- Via Casa Papa 12,82, da 86 a 98, da 65 a 65a, da 71 a 71b, sn

- Via Caposolofra spo 23, 27, sn, tim

- Via Annunziata da 5 a 21