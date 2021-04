"Montoro in Rete", consultazione e questionario sul PUC "Ci aspettiamo immaginazione e partecipazione", ecco l'iniziativa lanciata dal Comune di Montoro

L'amministrazione comunale di Montoro ha reso noto che da lunedì sarà online "Montoro in Rete", una fase di consultazione al Piano Urbanistico Comunale (PUC). "Uno strumento per mettere a disposizione una propria idea e fornire un’opinione sulla pianificazione urbanistica del territorio": ecco quanto presentato dall'amministrazione guidata dal sindaco, Girolamo Giaquinto. "Si tratterà di un questionario, articolato in diversi punti, che consentirà di lasciare un segno. Sarà in rete da lunedì 26 aprile (domani, ndr), appena “liberati”, sino al 10 maggio e faremo un punto sulle prime indicazioni pervenute il giorno 3 maggio, data della seduta pubblica del concorso di idee, che si terrà in Aula Consiliare dalle 17.00 ed in diretta streaming. Ci aspettiamo immaginazione e partecipazione, in questa fase particolare della vita di tutti noi, a metà tra la voglia di costruzione e rilancio ed il residuo timore che non ci lascia. Noi crediamo nella rinascita". Quindi, appuntamento per i residenti di Montoro da domani fino al 10 maggio.