Forino, sospensione erogazione idrica dalle 10 alle 18 Sospensione dalle 10 alle 12 anche nel capoluogo, nelle vicinanza della casa di riposo Rubilli

Il Comune di Forino ha reso noto alla cittadinanza la sospensione dell'erogazione idrica. "Alto Calore Servizi comunica che per consentire i lavori per la messa in esercizio del nuovo serbatoio domani 26 aprile c.a. (oggi, ndr) l’erogazione idrica è interrotta dalle ore 10:00 alle ore 18:00 nelle seguenti strade/zone: via Verdi, via Casaldamato, via Marconi e zone alte". Ecco quanto comunicato dal sindaco di Forino, Antonio Olivieri, ai residenti del Comune e delle zone interessate dall'intervento e dalla sospensione, attivata in mattinata e che terminerà nel pomeriggio di oggi.

L'inizio della settimana garantirà il lavoro utile per la definizione del nuovo serbatoio programmato dall'Alto Calore Servizi. Nella giornata di venerdì, la società irpina ha comunicato la sospensione dell'erogazione idrica anche per il capoluogo (via De Feo, via Pedini, contrada San Tommaso dal civico 59 al 70 e dal 53/a al 53/t.) per consentire i lavori di allacciamento antincendio della casa di riposo "Alfonso Rubilli".