Azione: "Incomprensibili e dannose le contestazioni alla piattaforma logistica" "Giù le mani sui lavori di Rfi. La politica non sia di intralcio per fini campanilistici"

Azione Ariano Irpino esprime forte preoccupazione per le recenti prese di posizione di esponenti politici del Pd di Grottaminarda che rimettono in discussione la realizzazione della piattaforma logistica in Valle Ufita, nonostante il progetto abbia ottenuto il via libera dal ministero dell’ambiente.

E' di due giorni fa (leggi qui) la nota di Franco Cassano e Nicola Cataruozzolo che ha suscitato polemiche e disappunto.

"Dopo anni di rinvii e incertezze - precisa Azione - sollevare oggi contestazioni per modifiche limitate al tracciato, con il rischio di riavviare l’intero iter autorizzativo, appare una scelta campanilistica e priva di una visione complessiva, che finisce per danneggiare l’intero territorio.

Si ricorda che un primo finanziamento di 26 milioni di euro, inserito nel Pnrr nel dicembre 2021 dall’allora ministra per il sud Mara Carfagna nell’ambito del potenziamento delle Zes, è stato successivamente definanziato a causa dei ritardi di Rfi nella progettazione. Un precedente che dovrebbe indurre a maggiore responsabilità e concretezza.

La piattaforma Logistica rappresenta un’infrastruttura strategica, anche in relazione alla nascente stazione Hirpinia dell’alta capacità Napoli–Bari, e costituisce un’opportunità di sviluppo economico e occupazionale per un’area vasta, non per singoli interessi locali".

Azione Ariano Irpino ritiene che il territorio non possa più permettersi atteggiamenti dilatatori e ribadisce che la piattaforma logistica va realizzata senza ulteriori indugi, nell’interesse generale e non della zolla sotto casa".