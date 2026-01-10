Ortodonzia nei giovani: lo studio Iannaccone si conferma centro di riferimento Ad Avellino cresce l’attenzione alla prevenzione dentale

In tutta Italia aumenta l’attenzione dei genitori verso l’ortodonzia in età pediatrica e adolescenziale, e Avellino non fa eccezione. Una prima valutazione intorno ai 7 anni consente di individuare precocemente affollamenti, morsi incrociati, respirazione orale e disarmonie dello sviluppo facciale. Intervenire nella fase in cui le ossa stanno crescendo significa evitare trattamenti più complessi in futuro e garantire ai bambini una crescita più armonica.

L'allineamento dei denti in età adolescenziale

L’adolescenza rappresenta invece la finestra decisiva per l’allineamento definitivo dei denti. Con le strutture ossee ancora modellabili e una maggiore collaborazione da parte dei ragazzi, è possibile ottenere risultati stabili e un’estetica del sorriso naturale ed equilibrata. Non è solo una questione estetica: un sorriso corretto migliora la masticazione, la postura e influisce positivamente sulla sicurezza personale. Numerose ricerche mostrano come i giovani che sorridono senza imbarazzo partecipino di più alla vita sociale e scolastica.

Lo studio Iannaccone punto di riferimento

Ad Avellino, lo Studio Iannaccone si è affermato negli ultimi anni come uno dei centri di riferimento per l’ortodonzia moderna. Grazie a tecniche diagnostiche avanzate, apparecchiature di ultima generazione e allineatori trasparenti, il team offre percorsi personalizzati per bambini e adolescenti, con un approccio che punta non solo ai denti, ma alla funzione respiratoria, alla simmetria del volto e alla crescita complessiva.

La filosofia è chiara: prevenire, guidare lo sviluppo e costruire sorrisi che durano una vita. In un territorio che sta riscoprendo l’importanza della salute orale, investire nell’ortodonzia significa garantire ai giovani un benessere reale, oggi e nel futuro.

Studio dentistico Iannaccone - Ortodonzia e odontoiatria estetica

Via Tagliamento 190 Avellino - tel 3791327724

