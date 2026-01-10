Ortodonzia nei giovani: lo studio Iannaccone si conferma centro di riferimento

Ad Avellino cresce l’attenzione alla prevenzione dentale

ortodonzia nei giovani lo studio iannaccone si conferma centro di riferimento
Avellino.  

In tutta Italia aumenta l’attenzione dei genitori verso l’ortodonzia in età pediatrica e adolescenziale, e Avellino non fa eccezione. Una prima valutazione intorno ai 7 anni consente di individuare precocemente affollamenti, morsi incrociati, respirazione orale e disarmonie dello sviluppo facciale. Intervenire nella fase in cui le ossa stanno crescendo significa evitare trattamenti più complessi in futuro e garantire ai bambini una crescita più armonica.

L'allineamento dei denti in età adolescenziale

L’adolescenza rappresenta invece la finestra decisiva per l’allineamento definitivo dei denti. Con le strutture ossee ancora modellabili e una maggiore collaborazione da parte dei ragazzi, è possibile ottenere risultati stabili e un’estetica del sorriso naturale ed equilibrata. Non è solo una questione estetica: un sorriso corretto migliora la masticazione, la postura e influisce positivamente sulla sicurezza personale. Numerose ricerche mostrano come i giovani che sorridono senza imbarazzo partecipino di più alla vita sociale e scolastica.

Lo studio Iannaccone punto di riferimento

Ad Avellino, lo Studio Iannaccone si è affermato negli ultimi anni come uno dei centri di riferimento per l’ortodonzia moderna. Grazie a tecniche diagnostiche avanzate, apparecchiature di ultima generazione e allineatori trasparenti, il team offre percorsi personalizzati per bambini e adolescenti, con un approccio che punta non solo ai denti, ma alla funzione respiratoria, alla simmetria del volto e alla crescita complessiva.

La filosofia è chiara: prevenire, guidare lo sviluppo e costruire sorrisi che durano una vita. In un territorio che sta riscoprendo l’importanza della salute orale, investire nell’ortodonzia significa garantire ai giovani un benessere reale, oggi e nel futuro.

Studio dentistico Iannaccone - Ortodonzia e odontoiatria estetica
Via Tagliamento 190 Avellino - tel 3791327724
Facebook

Ultime Notizie