Frana a Contrada, caos e disagi sulla Provinciale 88: verifiche in corso Cedimenti e disagi sulla trafficata arteria di collegamento

Maltempo e disagi, frana a Contrada sulla Provincia 88. La frana di rilevanti proporzioni ha colpito nelle ultime ore uno dei tratti più cruciali della Strada Provinciale 88, nel comune di Contrada, in provincia di Avellino. Il cedimento del manto stradale in un tratto particolarmente sensibile ha interrotto il traffico lungo questa arteria per alcune ore. Si tratta di una strada che collega il capoluogo irpino al montorese e, proseguendo, alla città di Salerno. Il dissesto ha provocato un ampio smottamento che, al momento, minaccia di estendersi, rendendo ancora più incerta la situazione.

Intervento dei Vigili del Fuoco: messa in sicurezza e monitoraggio

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza l'area, monitorando la stabilità del terreno e prevenendo ulteriori cedimenti. I soccorritori sono al lavoro anche per rimuovere detriti e verificare l'entità del danno alla carreggiata, che risulta compromessa in modo significativo.

Indagini sulle cause e piano di intervento della Provincia

Le cause della frana sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di comprendere se il transito di mezzi pesanti non autorizzati e le recenti piogge abbiano contribuito al cedimento della strada. La Provincia di Avellino, in collaborazione con i tecnici, sta lavorando per stabilire la gravità del danno e le modalità di intervento.

Appello del Sindaco: soluzioni rapide contro il rischio isolamento

Il Sindaco di Contrada, Avv. Pasquale De Santis, ha già espresso preoccupazione per la situazione, annunciando l'intenzione di sollecitare le istituzioni provinciali e nazionali affinché vengano adottate soluzioni rapide per ripristinare la viabilità e scongiurare il rischio di un isolamento prolungato delle zone colpite dalla frana.