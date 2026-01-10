Ariano: asfalto sollevato dalle radici di un albero in contrada San Tommaso Chiesto l'intervento della polizia rurale

"Se continuerà ad alzarsi di livello l'asfalto vi è davvero il rischio di capovolgerci con l'auto, tra non molto". La preoccupazione arriva da località San Tommaso ad Ariano Irpino, dove stamane un abitante si è recato personalmente al comando di polizia municipale per segnalare questa situazione di pericolo. Sarà la polizia rurale come sempre molto attenta a queste problematiche su un territorio vastissimo, tra i più estesi in Italia, ad effettuare un sopralluogo.

I danni ai veicoli sono continui. Pneumatici, cerchi e quant'altro, per colpa di una striscia di asfalto dissestato a causa della spinta che parte dalle radici di un albero. Il problema è tutto qui. Una situazione destinata solo a peggiorare se non si interverrà drasticamente.

Non si sa se la strada sia comunale o interpoderale. Ma un dato è certo, fosse anche privata chi di competenza è tenuto a metterla in sicurezza, nell'immediato.

Una contrada quella in questione che versa in precarie condizioni, sia a livello viario dall'imbocco di via Maddalena alla fontana del brecceto e priva della pubblica illuminazione a causa di un contenzioso che pare si stia per risolvere.

Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo da parte dell'assessore Toni La Braca insieme all'area tecnica. Speriamo sia la volta buona...