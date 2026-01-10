Grottaminarda, crollo in via largo mercato: ecco le modifiche al traffico

In via del tutto eccezionale, in considerazione dell'ordinanza sindacale di ieri per la chiusura della strada principale zona largo mercato, nel comune di Grottaminarda a causa del crollo parziale di vecchio edificio, si è reso necessario per evitare problemi di congestione del traffico, sospendere temporaneamente il provvedimento n° 40/2025 che stabilisce la chiusura al traffico il sabato sera lungo corso Vittorio Veneto.
Quindi, ricapitolando: questa sera si potrà transitare lungo il Corso Vittorio Veneto. Resta chiuso al traffico il tratto di via Condotto compreso tra l'incrocio con via A.A. Minichiello e l'incrocio con via Piave.