Grottaminarda, crollo in via largo mercato: ecco le modifiche al traffico

Ordinanza del comando di polizia municipale a seguito della chiusura di un tratto di via Condotto

Grottaminarda.  

In via del tutto eccezionale, in considerazione dell'ordinanza sindacale di ieri per la chiusura della strada principale zona largo mercato, nel comune di Grottaminarda a causa del crollo parziale di vecchio edificio, si è reso necessario per evitare problemi di congestione del traffico, sospendere temporaneamente il provvedimento n° 40/2025 che stabilisce la chiusura al traffico il sabato sera lungo corso Vittorio Veneto.

Quindi, ricapitolando: questa sera si potrà transitare lungo il Corso Vittorio Veneto. Resta chiuso al traffico il tratto di via Condotto compreso tra l'incrocio con via A.A. Minichiello e l'incrocio con via Piave.

