Scuola, Festa: "Ancora una settimana di dad alle superiori" Il primo cittadino di Avellino annuncia nuove disposizioni per il fine settimana

Il prefetto di Avellino, Paola Spena e invita i sindaci a collaborare, favorendo il ritorno tra i banchi. Ma il sindaco Festa annuncia un’altra settimana di dad ad Avellino per gli studenti delle superiori. Il popolo di licei e istituti professionali per il 70 per cento arriva dalla provincia, dove come spiega Festa, insistono troppi focolai da covid.

«Non voglio vanificare il grande lavoro che ha fatto la mia comunità - dice Festa - al momento siamo ancora sotto il 6% di casi positivi sui tamponi effettuati, quindi al di sotto della media campana. Tra qualche giorno però potremmo avere qualche novità».

A chiudere il cerchio delle superiori in Dad in Irpinia ci sono i comuni di Solofra, Cervinara e Lauro.

Ad Atripalda le attività didattiche in presenza al liceo scientifico “De Caprariis” si svolgeranno da oggi al 50%. Per quanto riguarda infanzia, elementari e medie, invece, da mercoledì si riapre ad Avella.

Scuole chiuse anche a Montecalvo Irpino, Sirignano, Rotondi, Domicella, Montemiletto, Flumeri.