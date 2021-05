Primo maggio, Marandino: "Il Covid una sfida per il lavoro" Il messaggio del sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi nel giorno della festa nazionale

Il sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, Marco Marandino, ha affidato ai social un messaggio in occasione della festa del lavoro; di un primo maggio inevitabilmente diverso dagli altri, come quello precedente. Un anno dopo i ritmi sono ancora scanditi dal Covid-19, i temi nell'universo del lavoro non possono che essere condizionati dal supplemento di difficoltà e insidie con cui il Coronavirus impone di confrontarsi, quotidianamente; da affrontare anche in ottica futura, a breve e lungo termine: “L'emergenza pandemica ha inasprito la precarietà lavorativa, colpendo anche settori produttivi ritenuti “al sicuro”. Una precairetà che, purtroppo, si è consolidata anche come “questione di genere”. Abbiamo dovuto affrontare, inoltre, la sfida di nuovi modelli di organizzazione del lavoro tra smart working e lavoro agile; affrontare la questione della sicurezza dei luoghi di lavoro e del contenimento del contagio. È un primo maggio che dobbiamo riempire di nuovi contenuti e di nuove strategie, senza abbandonare il valore originario che esso rappresenta nel nostro ordinamento costituzionale repubblicano”.