Teora, il sindaco Farina fa il punto sulla situazione Covid Il primo cittadino del Comune Altirpino ha affidato ai social i suoi auguri per il primo maggio

Il sindaco di Teora, Stefano Farina, ha affidato ai social i suoi auguri alla cittadinanza per un felice primo maggio. Come lo scorso anno, la giornata festiva non può, però, che essere condizionata dalla necessità di aggiornamenti in relazione al Covid-19 e al suo costante monitoraggio, L'occasione è stata, così, propizia per tracciare il punto sulla situazione relativa all'evoluzione della situazione pandemica nel Comune Altirpino: “Attualmente non abbiamo casi di positività, tuttavia stamattina ho provveduto a isolare una famiglia che qualche giorno fa aveva avuto un contatto con un positivo residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi. Sono certo che risulteranno tutti negativi al tampone che l’ASL effettuerà tra 10 giorni, ma la prudenza ci impone di non dare nulla per scontato. Forza!” ha incoraggiato la popolazione il sindaco Farina. L'attenzione resta massima con l'auspicio che la situazione resti sotto controllo grazie allo scrupoloso rispetto delle regole da parte di tutti.