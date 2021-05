Montoro, è attesa per la composizione del Forum Giovani Ecco l'elenco degli eletti alla carica di consigliere dell'Assemblea

Via al nuovo corso per il Forum dei Giovani di Montoro. "Un enorme ringraziamento a tutti i giovani di Montoro che ci hanno supportato nella giornata delle elezioni di ieri. - così l'assemblea al termine della votazione per i consiglieri - La vostra collaborazione ci ha dato ancora più carica per cominciare questa nuova esperienza. Ora tocca a tutti noi ragazze e ragazzi di Montoro, dimostrare che sappiamo farci valere ancora di più. Qualcosa sta rinascendo, più forte di prima. Anche se la situazione non è delle migliori, ci siamo “avvicinati” (nel pieno rispetto delle norme anti-contagio) e ognuno di noi ha dato il suo contributo. A breve conoscerete la composizione degli organi del Forum, insieme a tante altre novità. Il Forum dei Giovani ti aspetta".

Ecco i consiglieri eletti

1) Mario Petrosino - Voti ottenuti 99

2) Michela Taiani - Voti ottenuti 69

3) Bernardino Taiani - Voti ottenuti 65

4) Domenico Donniacuo - Voti ottenuti 58

5) Filomena Verdoliva - Voti ottenuti 52

6) Davide Santaniello - Voti ottenuti 50

7)Teresa D'Auria - Voti ottenuti 45

8) Andrea Santaniello - Voti ottenuti 34

9) Emanuele Celentano - Voti ottenuti 31

10) Carmine Lettieri - Voti ottenuti 28