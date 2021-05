Baiano, la Chiesetta di Fontanavecchia è del Comune Annuncio del sindaco, Enrico Montanaro, per l'ufficialità dell'acquisto da parte dell'Ente

Il sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, ha annunciato alla cittadinanza la definizione dell'accordo per la Chiesetta di Fontanavecchia. L'amministrazione comunale ha acquisito l'area e punta al rilancio di uno dei luoghi simbolo per il territorio e per la comunità baianese. "È stata una giornata storica per il comune di Baiano. - ha spiegato il primo cittadino - Infatti il consiglio comunale ha deliberato all'unanimità l'acquisto della Chiesetta di Fontanavecchia. Un luogo che rappresenta molto per la nostra comunità, che diventando di proprietà del Comune, siamo certi verrà valorizzata al meglio e ridata alla disponibilità della collettività. - ha aggiunto Montanaro con l'acquisto della struttura costruita nella metà del 1600 - Un ringraziamento al proprietario, Luigi Tulino, che ha voluto fortemente che il bene divenisse del comune, accettando la nostra offerta che era anche al di sotto delle sue legittime aspettative, dimostrando un grande attaccamento al proprio paese". La Chiesetta di Fontanavecchia sarà rilanciata, quindi, dall'Ente di Piazza Napolitano.

Foto: pagina ufficiale Facebook Enrico Montanaro