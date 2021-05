Serino: altri 6 casi covid, ma anche 8 guariti Altra settimana di chiusura delle scuole sul territorio comunale

Con il consueto report giornaliero, il sindaco di Serino, Vito Pelosi, ha comunicato alla cittadinanza la positività di 6 residenti al covid-19. "Sono tutti contatti diretti e familiari di positivi già in isolamento", ecco quanto affermato dal primo cittadino serinese con l'ultimo aggiornamento dell'ASL, che presenta anche il dato di 8 persone guarite. "Sono state attivate le relative procedure di isolamento domiciliare e le attività di profilassi. Attualmente, quindi, i positivi sul nostro territorio sono 72, di cui 4 domiciliati fuori comune. Raccomandiamo, come sempre, di continuare ad avere comportamenti di responsabilità e rigore, rispettando le disposizioni vigenti". Nelle scorse ore, il sindaco Pelosi ha confermato la chiusura delle scuole sul territorio comunale per un'ulteriore settimana. "Tempo che ci permetterà, inoltre, di mettere in atto una serie di attività propedeutiche ad una riapertura in completa sicurezza", ha spiegato il primo cittadino con la speranza di dati confortanti nei prossimi giorni.