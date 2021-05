Teora è plastic free. Domenica tappa a Gesualdo Raccolto un metro cubo di rifiuti riciclabili grazie al lodevole impegno dei volontari

La verde Irpinia libera dalla plastica e dei rifiuti. Domenica scorsa, a Teora, volontari arrivati da tutta la provincia si sono radunati per un'azione di bonifica dei boschi del paese. Una volta registrati i partecipanti e assegnati i compiti, è stato raggiunto il punto di partenza fissato dal consigliere delegato all’ambiente, Pietro Sibilia, e dai referente dell’associazione “Plastic Free”, Rocco Bravoco e Maurizio Forgione, che ha posto l'accento sulla necessità di sensibilizzare, in maniera costante e capillare, le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente.

Raggiunta la strada statale 7, in Contrada Guardimanne, dall’alto del ponte è stato impossibile non notare l’accumulo di rifiuti di vario genere tra cui contenitori in plastica per liquido refrigerante, acidi, buste di plastica, con rifiuti di ogni genere all’interno, lattine e scatolame di vario tipo (con date di scadenza dei primi anni del 2000) e, addirittura, un vecchio cellulare senza alcun segno di usura del tempo e delle intemperie, a dimostrazione di quanto un errato smaltimento possa nuocere al verde pubblico, data la resistenza di questo tipo di dispositivi.

Raccolta una quantità di vetro pari a circa a 0,75 metri cubi. La plastica e l’alluminio, ancora riciclabili, hanno toccato un metro cubo. Oltre ai rifiuti comuni sono stati ripescati dal bosco decine di pneumatici, un filtro olio per macchine agricole, un frigorifero e dei cavi elettrici, molti senza rame. Ovviamente non è stato possibile raccogliere rifiuti sanitari come siringhe e medicinali scaduti e, alla partenza, è stato raccomandato di non venire a contatto con eventuali rifiuti speciali.

Doveroso menzionare i protagonisti di questa lodevole iniziativa. In ordine sparso: Teresa, Gianpiero, Vito, Rocco, Alice, Pietro, Maurizio, Annalaura, Gaia, Tatiana, Carmen, Maria, Claudio, Tommaso, Leopoldo, Stefano, Roberto, Francesco, Maria Cristina.

E non è finita qui. Domenica prossima, 16 maggio, appuntamento a Gesualdo, alle 09,30, per una nuova giornata di raccolta di rifiuti grazie alla collaborazione di Irpinia Ambiente. Ritrovo in piazza Neviera.