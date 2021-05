Montoro, ecco l'iniziativa "Adotta una telecamera" Completamento della prima parte dell'installazione del sistema di videosorveglianza

L'amministrazione comunale di Montoro ha lanciato il progetto "Sicurezza partecipata - Adotta una telecamera", legato al completamento della prima parte dell'installazione del sistema di videosorveglianza sul territorio. L'Ente, guidato dal sindaco Girolamo Giaquinto, offre l'opportunità di aggiungere "una o più telecamere anche in aree private, purché osservino spazi pubblici (vicoli, strade, piazze ecc.) - si legge dalle disposizioni comunali - e, aderendo all’iniziativa, cedere la gestione delle immagini rilevate dalle stesse al Comune di Montoro, ed in particolare al Comando Polizia Locale, che le gestirà nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e privacy".

L'utenza che aderirà al progetto dovrà provvedere all’acquisto della telecamera e del sistema di connessione alla rete

comunale, fare installare gli apparecchi, dovrà provvedere all’alimentazione elettrica, dovrà dare incarico al gestore della rete comunale per la configurazione e la messa online degli apparati. Al Comune spetterà concordare un sopralluogo con i soggetti adottandi per valutare il punto di installazione, rilasciare regolare nulla osta alla installazione, acquisire il segnale della telecamera. Alla registrazione dei filmati ed alla conservazione degli stessi nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, i dati saranno conservati in un server dedicato custodito all’interno del Palazzo Comunale e saranno visionabili esclusivamente dal personale autorizzato e dalle Forze dell’Ordine.

"L’attivazione potrà avvenire previo nulla osta tecnico e comunque entro giorni 15 dalla messa a disposizione degli apparati da parte degli “adottandi". Al fine di consentire il regolare funzionamento della rete il materiale dovrà essere identico o comunque tecnicamente compatibile a quello già installato e pertanto dovrà essere sottoposto a preventiva verifica tecnica da parte della ditta incaricata dall’ente della manutenzione del sistema comunale. I soggetti “adottandi” potranno acquistare al miglior prezzo e dove riterranno meglio, il materiale necessario; potranno pure provvedere alla installazione tramite tecnici di Loro fiducia ed il relativo lavoro sarà oggetto di trattativa privata fra il richiedente e la ditta incaricata. Si precisa che le immagini “registrate in continuo” sul server non saranno visibili ai soggetti adottandi ma solo al personale appositamente e formalmente incaricato ai sensi delle vigenti normative saranno prontamente messe a disposizione degli inquirenti solo previa presentazione di regolare denuncia alla pubblica Autorità. L’eventuale adesione dovrà essere formalizzata mediante compilazione della richiesta di apposita richiesta di adesione.

Il Responsabile del trattamento dei dati sia per la gestione delle istanze che per la successiva gestione dei dati acquisiti con gli apparati ceduti è il Comandante la Polizia Locale Città di Montoro".