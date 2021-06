Mafalda De Simone: "Ho deciso di vaccinarmi per riavere indietro la mia vita" L'influencer irpina: "Pronta ad aiutare la Regione Campania a sensibilizzare i giovani"

"Ho deciso di vaccinarmi per riavere indietro la mia vita". Così Mafalda De Simone, influencer campana con oltre 182mila followers, conferma di aver concluso il completamento delle dosi ricevute nei giorni scorsi presso il centro vaccinale della sua città, Mirabella Eclano.



"Vaccinarsi è un dovere etico e morale verso se stessi e gli altri. Ho voglia di rivedere i miei amici senza aver paura di abbracciarli e stare con i parenti senza temere di contagiarli. Chi pensa ancora a complotti o tesi disfattiste è sulla strada sbagliata. Il Covid-19 esiste e ha ucciso tantissime persone. Vaccinarsi è anche un modo per onorare chi è stato stroncato dal virus".



Poi, l'appello al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Dicono che gli influencer devono sensibilizzare i più giovani. Personalmente già lo faccio, ma resto a disposizione della mia terra, la Campania, per qualsiasi campagna di sensibilizzazione. Non si tratta di voler essere protagonista. Ora dobbiamo esserlo tutti facendo una cosa sola: vaccinarci".