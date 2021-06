Covid-19, Villamaina annuncia con soddisfazione: non ci sono più positivi Gli ultimi aggiornamenti dal Comune Altirpino

Emergenza Covid-19, gli ultimi aggiornamenti da Villamaina regalano la notizia più attesa e piacevole di tutte. I dati riportati nel bollettino numero 79 del primo giugno 2021 evidenziano, infatti, che, a seguito delle attività di verifica e monitoraggio per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, nessun cittadino è positivo al Coronavirus e nessun cittadino è posto in isolamento fiduciario. “Tutti i cittadini che hanno effettuato o sono in attesa di effettuare il tampone naso-faringeo sono tenuti ad osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione sino alla comunicazione dell'esito negativo del tampone. In caso di positività del tampone al Covid-19 sono tenuti ad osservare la quarantena obbligatoria presso la propria abitazione” si legge nella nota, a firma del sindaco Stefania Di Cicilia, in cui vengono ribadite le misure di precauzione per evitare la diffusione del contagio e ricordato che sono 25 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia.