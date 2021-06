Sant'Angelo dei Lombardi, successo per il "Pronto soccorso dei pupazzi" Dopo la prima libreria urbana, altra iniziativa del Comune Altirpino rivolta ai bambini

Il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi ha promosso un'altra lodevole iniziativa destinata ai bambini. Dopo la prima libreria urbana, inaugurata al Castello degli Imperiale nell'ambito del progetto "SpIc, spazi in Comune", ha riscosso apprezzamento e successo, tra gli alunni delle prime classi della scuola primaria dell'Istituto Criscuoli, l'attività "Pronto soccorso dei pupazzi", ideata e progettata dai volontari locali nell'ambito delle attività per l'inclusione sociale. L'evento è stato sviluppato grazie alla collaborazione del referente dei giovani del Comitato di Avellino e di alcuni rappresentanti del Gruppo Giovani di Taurasi. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 è stato sottolineato il valore dei sette principi cardine del movimento internazionale e sono stati presentati anche i compiti che impegnano i volontari tutto l'anno, al servizio della comunità. Si è cercato di favorire la comprensione della chiamata al numero 118, mettendo anche i più piccoli in azione, con piccole manovre di primo soccorso operate dai bambini su un pupazzo dei Minions.