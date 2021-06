Consiglio sul Landolfi, Asl e Moscati non ci saranno Declinano l'invito e non si placano le polemiche

Asl e Moscati declinano l'invito del sindaco di Solofra a partecipare al consiglio comunale straordinario convocato per domani a Palazzo Orsini per trattare del futuro del pronto soccorso dell'ospedale Landolfi. Non si placano dunque le polemiche nonostante il primo cittadino assicuri che il fronte dei sindaci sia compatto. I manager Pizzuti e Morgante non ci saranno poichè, si legge nelle risposte inviate a Vignola, "a entrambi sono attribuiti compiti di assistenza che non consentono di offrire un adeguato contributo alla discussione politica".