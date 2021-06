"Da domani vaccini al Palazzetto. Nessun problema con il mix eterologo" La manager Morgante fa il punto sulla campagna di immunizzazione

In occasione dell'open day Pfizer al Campo Coni, il settimo in 15 giorni, la manager Asl Maria Morgante ha fatto il punto sulle vaccinazioni in Irpinia.

"Il centro vaccinale del Campo Coni non è più utilizzabile in quanto le temperature non lo permettono più - afferma la Morgante - abbiamo trovato come soluzione alternativa il Palazzetto dello Sport, più confortevole ed agevole per chi deve vaccinarsi e per gli operatori. Ci sposteremo domani mattina molto presto, senza sospendere le somministrazioni".

"Ieri avevamo più o meno 4mila persone mai convocate prima - aggiunge - Poi c'è una parte di cittadini che si è prenotata sulla piattaforma Sinfonia ma non si è recata nei centri vaccinali per la dose. Il nostro obiettivo è recuperare tutte le persone. Dobbiamo convincerli che la vaccinazione è indispensabile per se stessi e per gli altri".

Chiusura sul mix eterologo. “Finora non si è verificato nessun evento avverso rispetto alla scelta di fare il mix di vaccini, quindi sono positiva".