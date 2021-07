Serino, visite gratis a pazienti con problemi di udito Si è chiusa con successo presso l'oratorio parrocchiale di Rivottoli la campagna di prevenzione

Nel segno dello slogan “Prevenire è meglio che curare” si è chiusa con un bilancio davvero positivo la nuova campagna di prevenzione sanitaria gratuita che si è svolta a Serino. Stavolta sono stati coinvolti medici specialisti che hanno effettuato controlli dell'udito con prove audiometriche. Le visite sono state effettuate presso i locali dell'oratorio parrocchiale di Rivottoli di Serino, nel pieno rispetto delle norme anticovid. La campagna di prevenzione sanitaria con controlli assolutamente gratuiti per i pazienti, è una iniziativa che vede in campo non solo la parrocchia di Sant'Antonio da Padova di Rivottoli di Serino ma anche il comune di Serino e l'associazione Cuore amico. Impegnati in questo progetto sanitario Salvatore De Feo, Nicola Ingino e Marcello Masi. Oltre cinquanta i pazienti che sono stati controllati in poche ore dai medici specialisti.