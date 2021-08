Mafalda Sabatina e Salvatore, sposi speciali. L'augurio del nipote Ghemon Il post del sindaco Festa per i due innamorati

"Oggi un matrimonio particolare, quello di Salvatore e Mafalda Sabatina. Hanno deciso di consacrare il loro straordinario amore dicendosi sì. Un sì, che hanno consolidato quotidianamente negli anni, insegnandoci che i grandi amori non hanno età e sono eterni. A Salvatore e Mafalda Sabatina, gli auguri miei e del loro caro nipote Ghemon". Così in un post il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, commenta con una foto e un augurio la cerimonia in comune.