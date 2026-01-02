Avellino: via al calciomercato, l'idea per la mediana Si è aperta ufficialmente la sessione invernale: priorità cessioni con l'ingresso delle pedine utili

Via alla sessione invernale di calciomercato e si punta all'accelerazione per ritrovarsi subito con nuove pedine alla ripartenza della Serie B, fissata per il secondo weekend di gennaio. L'Avellino ha, di fatto, già inserito Marco Sala, arrivato in Irpinia dal Como e presente al “Partenio-Lombardi” per Avellino-Palermo. Sarà il terzino/esterno sinistro per la seconda parte della stagione.

Saco come in estate nelle idee biancoverdi

L'obiettivo di sfoltire la rosa, ma al contempo inserendo le pedine utili per le caratteristiche meno coperte nel girone d'andata: nei radar biancoverdi c'è Coli Saco. Il profilo del maliano con cittadinanza francese, classe 2002, torna d'attualità dopo i rumors estivi. Il centrocampista, di proprietà del Napoli, è in prestito all'Yverdon, nella seconda serie elvetica, e può garantire l'ingresso del mediano incontrista/interditore all'interno di un reparto ricco per gli spot di mezzala e regista/trequartista. In uscita c'è Emmanuel Gyabuaa con il ritorno all'Atalanta prima di una nuova avventura. Focus anche in difesa, con l'attacco che prima presenterà le uscite dei meno impiegati.