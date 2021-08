Vaccini nella movida per convincere gli indecisi. "Troppi giovani contagiati" I dati dell'Asl: inocultate 530,614v dosi di siero in Irpinia

Il Camper dei vaccini torna nelle strade delle movida di Avellino. Oggi, dalle ore 16 alle ore 23, è in programma una nuova tappa in città con stazionamento in via De Concilij, nei pressi dei locali più frequentati dai ragazzi e per convincere gli indecisi del siero. E lunedì nuovo open day con Pfizer con accesso libero, per accelerare e completare la campagna. “Oggi saremo di nuovo ad Avellino in via De Conciliis con il Camper dell’Asl - afferma il Direttore generale Maria Morgante - stiamo avendo un ottimo riscontro, anche tra i giovani. La popolazione irpina sta rispondendo positivamente alla Campagna Vaccinale per cui invitiamo chi ancora non l’ha fatto a vaccinarsi per il bene di tutta la comunità. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per uscire insieme da questa pandemia”.

L’Asl preme sull’acceleratore perché il traguardo dell’immunità di gregge in Irpinia non è poi tanto lontano.

“Siamo al rush finale - commenta il manager dell’asl di Avellino, Maria Morgante, che lancia un nuovo appello ai più giovani -.Vaccinarsi è un atto di responsabilità, per se stessi e nei confronti dei propri cari. Gli open day senza prenotazione diventano strumenti necessari per recuperare gli indecisi e grazie ai camper nei vari comuni, grazie alla collaborazione con i sindaci, abbiamo recuperato nel primo tour ben 4mila indecisi“.

Finora sono state somministrate in provincia 530.614 dosi totali, solo 1440 quelle inoculate ieri. “Un numero importante, ma non bisogna fermarsi per mettere in sicurezza la popolazione locale. Lunedì ci sarà un nuovo «l’Open Day con il vaccino Pfizer ad accesso libero. I Centri Vaccinali di Avellino-Paladelmauro, Monteforte Irpino, Montefalcione e Cervinara saranno aperti dalle 8 alle 14, consentendo l’accesso libero fino ad esaurimento dell’orario”.

Sullo sfondo la risalita dei dati di contagio, con 75 nuovi positivi in soli 5 giorni.Altri 19 i casi su 483 tamponi processati newlle ultime ore.

Dei 19 casi individuati dall'Asl ben quattro sono riferiti a Mirabella Eclano.

"Si tratta di due coppie di rientro dalle vacanze - commenta il sindaco di Mirabella Giancarlo Ruggiero -. Ora sono otto i casi nel nostro comune. Mercoledì ci sarà in paese anche il camper vaccinale e invito tutti a vaccinarsi, solo così possiamo vincere la nostra lotta contro il coronavirus". Insomma, il dato che si conferma è quello del rischio contagio da covid in vacanza.

E il camper della salute continuerà a fare tappa nei comuni della provincia. Ecco il calendario:

Martedì 10 agosto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Cervinara dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Altavilla Irpina

Mercoledì 11 agosto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Sant’Angelo all’Esca dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Mirabella Eclano

Giovedì 12 agosto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Salza Irpina dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Castelvetere sul Calore

Venerdì 13 agosto dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Ariano Irpino dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Melito Irpino

Martedì 17 agosto dalle ore 16.00 alle ore 23.00 Avellino