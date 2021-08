"Non credete alle fake news e vaccinatevi, solo così torneremo a vivere" L'appello del medico ai giovani

Covid, ancora contagi a doppia cifra in Irpinia. 16 i positivi emersi dall’analisi di 353 tamponi. E’ quanto viene fuori dal bollettino dell’Asl Avellino. 5 i casi accertati ad Ariano, 2 ad Aquilonia, 3 a Montoro e 2 a Montemiletto. Uno per comune ad Atripalda, Bisaccia, Pietradefusi e Solofra. Questo il risultato dell’ultimo screening della azienda sanitaria. Ma intanto l’asl accelera per convincere gli indecisi del sieri e lunedì nuovo open Day Pfizer, con accesso libero e senza prenotazione per tutti i cittadini dai 12 anni in su. Ma non solo. Nuove date anche per il camper dei vaccini mobili con nuove tappe nei comuni.

“Stiamo lavorando intensamente per convincere gli ultimi reticenti a vaccinarsi - spiega il dottore dell’Asl Ilias Urciuoli -. Abbiamo recuperato 4mila indecisi. Andiamo tra la strada e tra la gente, per recuperare le persone ancora non vaccinate nei loro luoghi di ritrovo. Una occasione preziosa. Ogni sessione mobile sta garantendo 200 vaccini. Per settembre dobbiamo intercettare tutti i più giovani, soprattutto in vista della ripartenza della scuola. MI rivolgo ai non vaccinatevi: non credete alle fake news e vaccinatevi subito, solo così torneremo a vivere”.