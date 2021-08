Vaccini, crollano le somministrazioni: solo 476 dosi inoculate I dati Asl, il calo nella campagna vaccinale

Nella giornata di ieri 8 agosto 2021 sono state somministrate presso i Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot.476 dosi di vaccino così suddivise: 283 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 66 presso il Centro Vaccinale di Montoro, 57 presso il Centro Vaccinale di Cervinara, 60 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione.

E intanto il covid avanza su Tricolle, Mandamento e capoluogo con hinterland. Sono tredici i casi che segnala l’Asl nell’ultimo bollettino diffuso. Cala l’indice di positività che si ferma al 2,84%, rispetto al 4,55% delle 24 ore precedenti.

Ancora una volta nella lista compaiono giovani, alcuni dei quali rientrano dalle vacanze e da viaggi all’estero. Un refrain ormai quotidiano. I contagi di ritorno sono quelli che stanno facendo salire la quota di positivi al Covid-19 in provincia. Sullo sfondo il caso dei 30 sanitari dipendenti dell’asl non vaccinati. Oggi saranno resi noti negli uffici di via Degli Imbimbo i nomi dei sanitari no vai che avranno 5 giorni per mettersi in regola, pena la sospensione dal lavoro.