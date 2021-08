Viale Italia, altri esemplari di platani malati saranno abbattuti Mercoledi l'intervento con chiusura divieto di sosta e circolazione. Ecco il provvedimento

Platani malati, gli esemplari di Viale Italia affetti da cancro colorato saranno abbattuti. Come è già accaduto in passato, l'intervento si rende necessario per impediure la diffusione ulteriore della malattia che ha già colpito decine di alberi in città.

Le operazioni si svolgeranno mercoledi 11 agosto. Per tale motivo la disciplina della sosta e la circolazione delle auto subiranno delle modifiche.

In particolare: dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del giorno 11 agosto divieto di circolazione in Viale Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via F.lli Del Gaudio e l’intersezione con Via De Concilii; divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di Viale Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via F.lli Del Gaudio e l’intersezione con Via De Concili; divieto di circolazione in Via De Concilii nel tratto compreso tra il civico 34 e l’intersezione con Viale Italia; divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di Via De Concilii nel tratto compreso tra il civico 34 e l’intersezione con Viale Italia