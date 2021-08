Addio platani, salvi i pini di piazza Kennedy Domani giù due esemplari nei pressi della Solimena

Domani, mercoledì 11 agosto, secondo quanto disposto dal D.M. del 29 febbraio 2012 modificato con Decreto MIPAAF del 6 luglio 2015 per la Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis platani), si procederà all’abbattimento di due esemplari di platani in Viale Italia nei pressi della scuola Solimena. L’intervento riveste particolare importanza per di preservare l’esemplare di platano presente nella villa comunale ed iscritto nell’elenco Regionale degli Alberi Monumentali della Campania. L'amministrazione comunale fa sapere, inoltre, che per preservare il patrimonio arboreo della città nei giorni del 18 e 19 agosto sarà realizzato un trattamento endoterapico contro la Cocciniglia tartaruga "Toumeyella parvicornis" sugli esemplari di Pinus Pinea nel parco “Antonio Di Nunno”.