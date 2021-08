A16, nella notte chiuso il tratto Benevento-Avellino Est Dalle 22 di stasera alle 6 di domani mattina per manutenzione

Sulla A16 Napoli-Canosa, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sui viadotti Francia e Del Duca e per consentire i lavori di riqualifica delle barriere bordo ponte del viadotto Francia, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 10 agosto alle 6:00 di mercoledì 11 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, percorrere la SP136 e la SS7 Nazionale delle Puglie seguendo le indicazioni per Pratola Serra-Avellino e rientrare sulla A16 alla stazione di Avellino est.