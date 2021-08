Giù i platani, continua l'agonia di Viale Italia Alberi secchi e consumati dal cancro colorato

Giù altri due platani, continua l'agonia di Viale Italia. Ieri si sono svolte le operazioni di abbattimento da parte dell'amministrazione comunale, nei pressi della scuola Solimena secondo quanto disposto dal D.M.del 29 febbraio 2012 modificato con Decreto MIPAAF del 6 luglio 2015 per la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (Ceratocystis platani). nei pressi della scuola Solimena.

Il viale più conosciuto del capoluogo irpino sempre più spoglio, una cartolina sbiadita del passato. Alberi secchi e ormai consunti dal cancro colorato che sta decimando lo storico viale alberato biglietto da visita della città.

L'assessore all'Ambiente Giuseppe Negrone fa sapere che presto verranno abbattuti altri esemplari all'altezza della clinica Malzoni. “Per il momento non possiamo perchè lì c'è il drive trough della Caserma Berardi ma è un intervento in programma”. Ma Negrone non manca di puntare il dito contro l'assenza della Regione Campania e promette: "Il viale lo salveremo noi. Abbiamo stanziato un milione di euro per il viale e rispetteremo gli impegni. Rispetto ai platani attesi. La Regione non ci ha mai dato niente, nonostante le nostre richieste".