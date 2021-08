Arriva l'ok dalla Regione, il Ferragosto è salvo Si parte. Il 14 luminarie, il 15 i fuochi piro-musicali

Il Ferragosto avellinese è salvo. Arriva l'ok dalla Regione Campania. Ora l'amministrazione comunale in tre giorni farà un affidamento diretto e si monteranno le luminarie.

“La rassegna non è mai stata in discussione – precisa l'assessore agli Eventi Stefano Luongo. Ci saranno le luci dal 14, i fuochi piromusicali il 15 nel piazzale dello stadio".

Dopodichè - prosegue - dedicheremo tanto spazio ad eventi culturali, rassegne teatrali e spettacoli di danza. Un programma più sobrio a causa del covid ma ci saranno più luminarie che arriveranno fino al Mercatone ed eventi fino alla fine di settembre. Partiremo dall’ex Eliseo che ospiterà teatro e cinema all’aperto per una ventina di giorni ma la grande novità è che il Ferragosto sarà celebrato anche nell'anfiteatro del Mercatone dove allestiremo spettacoli musicali".

Il tutto tentando di valorizzare gli artisti locali e dare un supporto economico ad un settore che da due anni a questa parte è stato molto penalizzato dall’emergenza pandemica. Non abbiamo voluto fare grandi cose adesso per un senso di rispetto e per non creare situazioni di assembramento perchè il virus è ancora in circolazione ma l'obiettivo è organizzare un grande Natale”.

Confermato anche l'evento clou con lo show di Francesco Paolantoni Biagio Izzo e Stefano Di Martino in programma il 27 a campo Genova. “Uno spettacolo non organizzato da noi direttamente ma per il quale abbiamo dato con grande piacere massima disponibilità e collaborazione”.