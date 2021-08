Visite gratis, a Serino due giornate di prevenzione sanitaria Due appuntamenti (venerdì 20 e lunedì 30) dedicati all'urologia e alla consulenza nutrizionale

Nel segno del messaggio “Prevenire è meglio che curare” continua la campagna di prevenzione sanitaria gratuita che si svolge presso i locali dell'oratorio parrocchiale di Rivottoli di Serino. E stavolta, grazie al prezioso impegno di Salvatore De Feo, sono state organizzate due giornate di prevenzione con visite gratuite. Si comincia venerdì 20 agosto quando ci sarà la giornata di prevenzione urologica: dalle 17 alle 19 saranno effettuate visite ed ecografie con l'intervento di un professionista affermato come l'urologo Elia De Simone (nella foto con Salvatore De Feo). Gli organizzatori sottolineano che saranno rispettate tutte le norme relative al covid 19 e, quindi, tutti gli interessati dovranno presentarsi muniti di mascherina. Il secondo appuntamento della campagna di prevenzione è previsto per lunedì 30 agosto quando - presso l'oratorio parrocchiale di Sala di Serino - si svolgerà la giornata di prevenzione dedicata alla consulenza nutrizionale (ore 17-19) con l'intervento della dottoressa Paola Saccone. I due appuntamenti si svolgono in collaborazione con le parrocchie locali, con il comune di Serino e l'associazione "Cuore amico".

Per info e prenotazioni per le due giornate di prevenzione fare riferimento a Salvatore De Feo (347.55.60275).