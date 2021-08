Covid, boom di casi: 70 contagiati in 5 giorni. Tasso di positività al 4,67% Irpinia, risalgono i casa di coronavirus: tanti giovani positivi dopo le ferie

Settanta nuovi casi di coronavirus in soli 5 giorni . Ieri gli ultimi 19 casi, come il giorno precedente, ma con meno tamponi esaminati. Sono 407 i test molecolari analizzati. L’indice di positi- vità torna a salire e arriva al 4,67%. E si conferma il drastico abbassamento dell’età media dei contagiati. Intanto la campagna vaccinale avanza. La percentuale dei vaccinati si attesta al 78 per cento Nella giornata di ieri, tuttavia, l’afflusso nei centri vaccinali in Open Day è stato piuttosto lento, complice il caldo e le ferie di tanti. Oggi e domani, ancora Open Day per tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, che potranno accedere senza prenotazione presso i centri vaccinali attivi, per la somministrazione di uno dei vaccini disponibili (Pfizer, Moderna o Jhonson & Jhonson). Dalle 8 alle 14, oggi presso le sedi di Avellino (Paladelmauro), Ariano Irpino (palazzetto dello sport), Cervinara, Mirabella Eclano, Mercogliano, Moschiano, Montefalcione, Mugnano del Cardinale, Solofra e Sant’Angelo dei Lombardi. Domani, nella stessa fascia oraria, presso le sedi di Avellino (Paladelmauro), Ariano Irpino (centro sociale Vita), Atripalda, Cervinara, Mercogliano, Montella e Monteforte Irpino. Si tenta lo sprint prima della pausa in programma per domenica 15 e lunedì 16 (eventuali seconde dosi sa- ranno riprogrammate nei giorni successivi).