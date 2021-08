Ferragosto, domani le luminarie. 50.000 euro per i fuochi Agli eventi solo con il Green Pass

Seppur in extremis ad Avellino si procede con il montaggio delle luminarie di Ferragosto. L’amministrazione comunale ha affidato con un'operazione last-second il servizio ad un’impresa del Modenese al costo di 42.000 euro.

Determina firmata dal dirigente Michele Arvonio con urgenza, per ragioni di opportunità temporali ed in relazione all’imminente inizio delle festività del Ferragosto.

L'installazione delle luci coinvolge il Corso Vittorio Emanuele, via Nappi, via Duomo e via Due Principati fino al Mercatone Le luminarie saranno pronte doamni sera quando alle 21 le accenderà il sindaco Festa.

Affidato con un'altra determina anche lo spettacolo di fuochi piro-musicali alla società Fireworks Lieto con sede legale a Visciano, in provincia di Napoli, per un importo di poco superiore ai 50.000 euro. Le aree toccate dagli eventi saranno transennate e vi si potrà accedere solo presentando il Green Pass e la prenotazione.

Sarà un cartellone senza il concertone ma è confermato il main event con lo show di Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Stefano De Martino in programma il 27 agosto a campo Genova.

Ma le aspettative della città sono flebili, gli avellinesi sembrano ripiegati su sé stessi e senza grandi stimoli per queste festività. “Sono partiti troppo in ritardo – ci racconta la gente - in tutti questi giorni non si è respirato il clima giusto per festeggiare. Tutto un po' in sintonia con il momento storico che stiamo vivendo”.